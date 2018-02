Alice Merton: Erfolgreiche Pop-Kosmopolitin

Die größte Inspiration für ihren Sound zieht Merton aus der Musik der Kalifornier The Killers. „Ihnen fühle ich mich stark verbunden. Ich liebe ihre Musik, ihre Texte und all die Melodien – für mich sind sie nahe an der Perfektion. Natürlich hatten sie auch Singles, die mir nicht so gut gefielen, aber sie waren immer ehrlich zu sich selbst.“ Auch die aufstrebende österreichische Poplandschaft hat es der 24-Jährigen angetan, so tanzt sie mitunter gerne zu den Klängen von Bilderbuch. Ihre Wien-Premiere gab Merton übrigens letztes Jahr beim Life Ball, danach begeisterte sie in Wiesen beim Out Of The Woods Festival. Zu ihrer ersten Headliner-Show im Wiener WUK kommt sie übrigens als frischgebackene Gewinnerin eines „European Border Breakers Award“ – man könnte ihr wohl keinen passenderen Preis verleihen.