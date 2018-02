Facebook zu uncool: Teenager zieht es zu Snapchat

Facebook verliert weiter an Popularität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: In diesem Jahr werde die Zahl der Nutzer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in den USA erstmals überhaupt zurückgehen, und zwar um 5,8 Prozent, schätzte das Marktforschungsunternehmen eMarketer am Montag. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen werde erstmals weniger als die Hälfte Facebook nutzen, hier betrage der Rückgang 5,6 Prozent. Großer Profiteur ist Snapchat.