Bitter! Iraschko-Stolz fliegt an Medaille vorbei!

Wie bitter! Die Grande Dame des rot-weiß-roten Skisprung-Sports, die Tirolerin Daniela Iraschko-Stolz, ist bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang auf der Normalschanze als Sechste an einer Medaille vorbeigeflogen! Auf Rang drei fehlten der wegen einer Knieverletzung erst vor zwei Wochen ins Weltcup-Geschehen zurückgekehrten Silbermedaillen-Gewinnerin von 2014 am Montag in Alpensia fast 18 Punkte. Gold ging an die Norwegerin Maren Lundby, Silber an die Deutsche Katharina Althaus und Bronze an die Japanerin Sara Takanashi. Vor Iraschko-Stolz lagen auch noch die deutsche Titelverteidigerin Carina Vogt und die unter neutraler Flagge antretende Russin Irina Awwakumowa.