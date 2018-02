Ausklang: Der neue Freitags-Club

Am Freitag ausgehen ist out? Mit der Premiere am 2. März soll sich dieser Gedanke für die Wiener rasch ändern! Getreu dem Motto: „Nach der Arbeit beginnt das Leben!“ präsentiert man sich ab dann immer freitags mit generalüberholten Musikwerken und einem vielversprechenden Clubbing-Konzept im roten Scheinwerferlicht des „Houseklanges“! Produziert in der derzeit wohl aufregendsten und exklusivsten Location - dem Wiener CLUB SCHWARZENBERG, laden Philipp Hablich und Mario Repa von der HABCONS MEDIA, gemeinsam mit Star-DJ Alex Christensen (U96, „Das Boot“) zur fulminanten Premiere eines Partykonzeptes, das schon bald seinesgleichen suchen wird...