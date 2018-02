So trickst die Stadt Wien bei den Krankenständen

"Nur an Statistik des Hauptverbands angepasst"

"Für Kurzkrankenstände ist in der Regel kein Arztbesuch zur Bescheinigung der Abwesenheit erforderlich", so eine Sprecherin von Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Wien habe sich nur an die Statistik des Hauptverbands angepasst.