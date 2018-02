Kondi-Block machte Thiem heiß auf Argentinien!

Fit wie nie! Österreichs Tennis-Held Dominic Thiem feierte nicht nur zwei Siege im Daviscup, sondern wurde auch von Fitness-Guru Mike Reinprecht in einem harten Kondi-Block heiß auf Argentinien gemacht! Dort greift die Nummer sechs der Welt beim ATP-250 von Buenos Aires im Single und im Doppel an. Die nächsten sieben Wochen haben es in sich für Dominic - alles erfahren Sie im Krone-Tennis-Studio im Video oben.