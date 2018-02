„Kriminelle verstecken Milliarden in Krypto-Geld“

Dass Bitcoin & Co. keiner staatlichen Regulierung unterliegen, macht die Kryptowährungen auch für Kriminelle interessant. Die europäische Polizeibehörde Europol schätzt, dass inzwischen drei bis vier Prozent der illegalen Einkünfte in Höhe von rund 113 Milliarden Euro in Europa mittels Kryptowährungen gewaschen werden.