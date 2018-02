Immer mehr Teenager verschicken Nacktfotos im Netz

Mit nur einem Klick ist ein sexy Foto mit dem Handy gemacht, in wenigen Sekunden ist dieses via WhatsApp pder Mail versandt. "Sexting" ist bei Jugendlichen weit verbreitet, mehr als ein Drittel gibt laut einer Studie an, selber schon einmal erotische Bilder gemacht oder bekommen zu haben. Für viele gilt das versenden solcher Bilder als Liebesbeweis. Das Problem beginnt, wenn die Kommunikation nicht mehr privat bleibt. Bilder werden verbreitet, die Absender oftmals sogar erpresst. Aktuelle US-Studien belegen häufige Vertrauensbrüche. „Jugendliche sind sich der Gefahr zwar bewusst. Mehr als die Hälfte gibt an, zu wissen, dass man aufpassen muss. Dies ändert jedoch nichts daran, dass sie es dann situationsbezogen trotzdem machen“, sagt der Jugendforscher. Das bestätigt auch „Rat auf Draht“: Häufig melden sich junge Mädchen, deren ehemalige Partner drohen, freizügige Bilder im Internet zu veröffentlichen oder an der Schule zu zeigen.