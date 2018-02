Gigi Hadid: „Ich fühle mich gesünder denn je“

Mal sei sie zu dick, dann wieder zu dünn: Gigi Hadid hat mit dem zu kämpfen, mit dem wohl die meisten Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, umzugehen haben - der ständigen Kritik an ihrer Figur. Vor allem in letzter Zeit machen manche Fans vermehrt mobil, immerhin scheint die 22-Jährige stetig an Gewicht zu verlieren. Aber gerade deshalb setzt die Model-Beauty jetzt auf Twitter zum Rundumschlag aus.