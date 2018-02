Laura Dahlmeier holt wieder Gold, Kuzmina Zweite!

Laura Dahlmeier, die fünffache Weltmeisterin von Hochfilzen, schickt sich an, auch zur Biathlon-Heldin der Olympischen Spiele zu avancieren. Die 24-Jährige eroberte am Montag in Pyeongchang/Alpensia nach dem Sprint auch die Goldmedaille in der 10-km-Verfolgung. Mit nur einem Fehlschuss ließ sie die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die vier Strafrunden drehen musste, um 29,4 Sekunden hinter sich.