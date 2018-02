Flo Fin live in Wien

Schon Flo Fins 2017 erschienene Singles „Let all the sun shine“ und „Be With You“ strichen eindrucksvoll das musikalische Ausnahmetalent des 17-jährigen Mondseers als Songwriter, Sänger und Gitarrist hervor. Am Donnerstag, den 15. Februar, überzeugt er die Fans von seinen Fähigkeiten im "local" in Wien: