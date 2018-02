Nico Santos: Deutschlands junge Hit-Maschinerie

Was hat dich speziell an Michael Jackson so besonders fasziniert?

Einfach alles. Auch wenn er schon mit sechs auf der Bühne war, wurde er konstant besser. Er hat so viele Weltstars geprägt und tut das immer noch, das wird für immer bleiben. „Who Is It“ ist von 1991, also fast 30 Jahre alt, und der Song ist noch immer aktuell, war seiner Zeit weit voraus. Die Beatbox am Ende und die Percussions klingen so anders wie alles andere früher. Für mich ist das nahe der Perfektion.