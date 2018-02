FP für Beibehaltung der Grenzkontrollen

Noch führen Exekutive und Bundesheer an der Grenze zu Ungarn und zur Slowakei Fahrzeug- und Personenkontrollen durch. Doch diese Maßnahme läuft Ende April aus, wenn es nach dem Willen der EU geht. Das allerdings will FP-Landesvize Johann Tschürtz – selbst ausgebildeter Polizist – so keinesfalls hinnehmen …