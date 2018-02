Floyd Division - The Austrian Pink Floyd Show

Die 9 - köpfige Band aus Wien, wird in der Simm City erstmalig seit langem wieder mit dem kompletten „The Dark Side of the Moon“ Album zu sehen und zu hören sein. Ebenso stehen ausgewählte Stücke aus der Frühphase, sowie Songs vom Album „The Division Bell“ am Programm, und mit dem ein oder anderen neuen Song darf auch gerechnet werden. Unterstütz wird die Show von einer feinen Lightshow, und einem kreisrunden Videoscreen, auf dem selbst designte Visuals gezeigt werden. Wer die Band schon einmal live erleben durfte, der weiß was man erwarten darf, und das sind Musik und Multimedia Elemente die Hand in Hand gehend, von einer der besten Pink Floyd Shows in Europa zelebriert werden. Davon konnten sich bereits tausende Floyd Freaks in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Belgien überzeugen. In diesem Sinne…. this is „The Other Side of the Moon“ so be there and Shine On!