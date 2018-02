Trotz Bürgerkrieg! Stange wird Syrien-Coach

"Tolle Herausforderung"

Die Mannschaft hatte im vergangenen Jahr knapp die Qualifikation für die Fußball-WM in Russland in den Play-offs gegen Australien verpasst. Wegen des Bürgerkriegs sind viele Spieler im Ausland aktiv. Zudem muss Syrien seine Heimspiele in anderen Ländern austragen. Stange hatte in einem Interview des Fachmagazins "kicker" erklärt, er wolle sich aus der Politik raushalten. "Es ist eine tolle Herausforderung", sagte der Sachse zu seiner neuen Aufgabe. Er war in der Vergangenheit unter anderem Trainer im Irak und in Weißrussland.