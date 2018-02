Ganz ohne jedes Kabel: True Wireless Earphones

Nicht nur kabellos, sondern wirklich und wahrhaftig kabellos: Sogenannte True oder Truly Wireless Earphones liegen voll im Trend, wie die Consumer Electronics Show in Las Vegas erst unlängst gezeigt hat. Die analoge Musikübertragung per Kabel gerät damit weiter unter Druck, nachdem sich zuletzt immer mehr Hersteller, allen voran Apple, bei ihren Smartphones von der typischen 3,5-mm-Kopfhörerklinke verabschiedet haben.