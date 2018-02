„Der Wintertourismus läuft auf Hochtouren“

Perfekt zeigen sich die Pistenverhältnisse in Tirol. Die Bedingungen sind allerorts ausgezeichnet, die Lifte zur Gänze in Betrieb. "Für beste Voraussetzungen sorgt in dieser Saison auch die perfekte Naturschneelage. Die ausgezeichneten Pistenbedingungen sichern den Betrieb dank der technischen Beschneiung auch bis in tiefe Tallagen“, so Hörl.