Wohnungsmieten stiegen in 8 Jahren um 35 Prozent

Die privaten Hauptmietzinse von Neuvermietungen sind zwischen 2008 und 2016 in Österreich um 35 Prozent in die Höhe geschnellt. Dieser Anstieg ist unverhältnismäßig zur Lohnentwicklung von plus 22 Prozent und der allgemeinen Teuerung von plus 14 Prozent. Auch die Betriebskosten seien im achtjährigen Vergleich im Ausmaß der Inflation gestiegen.