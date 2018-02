Wind! Kombinierer verzichten auf Sprungtraining

Bei dem starken Wind sei es nicht möglich, ein gutes Gefühl auf der Schanze aufzubauen, sagte ÖSV-Pressesprecher Clemens Derganc. Die Athleten absolvierten statttdessen ein Langlauftraining. Vor dem Einzelbewerb von der Normalschanze am Mittwoch ist am Dienstag noch ein Training angesetzt. Jenes am Montag wurde später ohnehin abgebrochen. Die Windböen waren zu unberechenbar.