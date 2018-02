Steirisches Paar in Haus überfallen: Täter in Haft

Der 84-jährige Honig-Verkäufer und seine 86 Jahre alte Ehefrau waren am Abend des 11. September in ihrem Haus in Judenburg überfallen worden: Zwei unbekannte Männer waren am Nachmittag am Gartentor des Ehepaars erschienen und hatten vorgegeben, bei der Verschleißstelle des Pensionisten Honig kaufen zu wollen. Sie gaben vor, kein Bargeld bei sich zu haben und kündigten einen weiteren Besuch am Abend an.