Für ÖVP ist die SPÖ jetzt „komplett unglaubwürdig“

Ackerl will "blind" zugestimmt haben

Während Ackerl heute sagt, er habe nichts ahnend quasi „blind“ zugestimmt – siehe Interview –, spricht nun ÖVP-Parteisekretär Wolfgang Hattmannsdorfer der SPÖ die Glaubwürdigkeit in der Affäre um die Gemeindeaufsicht komplett ab: „ Die SPÖ braucht jetzt nicht so zu tun, als hätte sie nichts gesehen und nichts gewusst. Der SP-Landesvorsitzende hat die Auszahlung an die Gemeinde selbst mitbeschlossen. Ackerl und die SPÖ sind voll mitverantwortlich. Die SPÖ soll daher das Politiktheater und die ständige Verurteilung von Hiegelsberger einstellen und endlich zur Sachlichkeit zurückkehren.“