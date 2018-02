West-Ham-Coach witzelt über neue Arnautovic-Frisur

Als wäre er nie weg gewesen: Nach seiner Verletzungspause führte ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic seinen Klub West Ham United am Samstag mit einem Treffer zum 2:0-Sieg gegen Watford, dem Verein von Sebastian Prödl (Highlights oben im Video). Für seine Leistung bekam "Arnie" viel Lob, Kritik gab's nur an seinem neuen Look.