Sophia Wollersheim legte sich erneut unters Messer

Nach dem erfolgten Eingriff postete Wollersheim auch gleich ein Foto ihrer frisch gestrafften Lider auf Facebook. "So langsam realisiere ich, dass das wahrscheinlich die einzige OP ist, die ich hätte sofort vor allen anderen umsetzen sollen, auch wenn ich keine rückgängig machen würde ...", schrieb das Starlet zu einem Nachher-Foto. "Ich kann kaum fassen, was eine Augen-OP (bei überschüssiger Haut am Auge) alles ausmachen kann. Bin total happy mit dem Ergebnis, auch wenn es immer noch ein bisschen geschwollen ist. In diesem Sinne sage ich euch gute Nacht und bis später."