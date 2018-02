Mann bedrohte Angestellten (22) mit Messer

In einem Gasthof in Kirchbichl eskalierte am Sonntag ein Streit zwischen einem Mazedonier (33) und einem Angestellten (22). Plötzlich zückte der Mazedonier ein Messer und bedrohte den Einheimischen mit dem Umbringen. Er wurde von der Polizei in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.