Alkoholisierter Lenker krachte gegen Tunnelwand

Gegen eine Tunnelwand gekracht ist gestern um 16.30 Uhr ein einheimischer Pkw-Lenker (21) auf der Defereggentalstraße bei Hopfgarten in Osttirol. Der Fahrer erlitt erhebliche Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Brisant: Der 21-Jährige hatte über einen Promille Alkohol im Blut. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straße musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.