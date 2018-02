Linzer Bio-Bäckerei macht süchtig nach gutem Brot

Um halb zwei Uhr früh klingelt von Montag bis Samstag der Wecker. „Ein paar Minuten später bin ich in der Backstube“, verrät Stefan Faschinger senior. Er bringt die Erfahrung und Routine in die Produktion der Bäckerei, die von seinem Sohn und seinem Schwiegersohn gegründet wurde. Seit Mai 2016 gibt es Brotsüchtig – eine Marke, die für Bäcker-Handwerk in Bio-Qualität, ohne Fertigprodukte wie Backmischungen und einen völligen Verzicht auf Weizen steht. In Linz hat das Brotsüchtig-Duo Stefan Faschinger junior (30) und Oliver Raferzeder (28) vor wenigen Tagen seinen zweiten Shop eröffnet, zudem werden die Produkte der Linzer an zwölf Verteilstellen, vorwiegend Bio-Läden, in Oberösterreich verkauft.