Benni Raich: „Hirscher holt seine Goldene!“

Benjamin Raich weiß, welcher Druck dieser Tage auf den Schultern von Marcel Hirscher lastet. Der Tiroler war bei Olympia 2006 in einer ähnlichen Situation. In der Hochblüte seiner Karriere erwartete ganz Österreich Wunderdinge vom Pitztaler. Der legte in der Kombination (Einfädler mit Gold vor Augen) und im Super-G (nur 21. Platz) einen Fehlstart hin. Räumte aber dann in Riesentorlauf und Slalom Gold ab. Benni ist bis heute Österreichs letzter männlicher Ski-Doppel-Olympiasieger.