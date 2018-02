Muss Merkel jetzt ihre Nachfolge regeln?

Personelle Neuaufstellung ja, aber weiterer Verbleib an der CDU-Spitze und im Kanzleramt: So lauten die Pläne von Angela Merkel für die nächsten Jahre, wie die Langzeit-Regierungschefin am Sonntag in einem Fernsehinterview kundtat. Diese Ansage hat ein geteiltes Echo innerhalb der CDU ausgelöst. Ihr Parteistellvertreter, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Kanzlerin hat verstanden." Sie werde der CDU "ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben". Andere zeigten sich eher enttäuscht über Merkels "Weiter so"-Linie. Die krone.at-User sehen Merkels Pläne ebenfalls sehr kritisch. Manch einer spricht sogar von einer "Drohung".