NBA-Topscorer James führt Cleveland zum Sieg

LeBron James und die Cleveland Cavaliers haben am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) mit einem klaren 121:99-Auswärtssieg bei den Boston Celtics ihre starke Form prolongiert. NBA-Topscorer James, der mit 24 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds sein elftes Triple-Double nur knapp verpasste, präsentierte sich gegen die Conference-Rivalen einmal mehr in Spiellaune.