Wilderer Gschnas im Linzer Palais ab 19.30 Uhr!

Einfach Glück an Abendkassa versuchen

Vereinzelte Karten (so lange der Vorrat reicht) gibt es für die wilde Party in den OÖ-Raiffeisenbanken, der Trachten Wichtlstube, PlusCity- und LentiaCity-Info und Josef. Alle, die dort kein Ticket mehr ergattern, können ihr Glück auch noch an der Abendkassa ab 19 Uhr versuchen