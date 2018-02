Ski-Held Marcel Hirscher soll ORF Quote bringen!

Für den ORF sind die Spiele in Pyeongchang eine Herausforderung. Acht Stunden Zeitverschiebung bedeuten, dass die attraktiven Skibewerbe mitten in der Nacht übertragen werden. Abfahrt und Super-G sind live um 2.55 Uhr, die ersten Durchgänge in Slalom und Riesenslalom um 2.10 Uhr mitzuverfolgen.