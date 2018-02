Caps verlieren Torfestival in Linz, HCI überzeugt!

Die Vienna Capitals haben erstmals in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga Punkte abgegeben. Im Spitzenspiel der vierten Runde gingen die Wiener am Sonntag in Linz allerdings erst nach Penaltyschießen als 6:7-(1:1,2:1,3:3;0:0;0:1)-Verlierer vom Eis. Der KAC prolongierte indes seine Krise mit einer 0:4-(0:0,0:2,0:2)-Heimniederlage gegen Innsbruck und rutschte ans Ende der Tabelle.