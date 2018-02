„Meine Frau war immer vorsichtig beim Skifahren“

Opfer starb 30 Minuten nach Spitaleinlieferung

Susanne Buchrucker wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Zell am See geflogen, traf dort um 16.55 Uhr ein. Um 17.25 Uhr war sie tot. Ihr zutiefst geschockter Ehemann zur „Krone“: „Der Arzt hat mir gesagt, sie haben anfangs die Rückenschmerzen abgeklärt, dann hat er ein Ultraschall vom Bauch gemacht – da hat man gesehen, dass schon zwei Liter Flüssigkeit im Bauch waren.“ Susanne Buchrucker hatte gebrochene Rippen und einen Leberriss, dürfte innerlich verblutet sein. Gestern, Sonntag, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt.