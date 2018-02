Irres Torfestival bei Sieg

Rotter hatte Wien nach bereits vier Minuten in Führung geschossen, Piche ausgeglichen. So ging es ins zweite Drittel, wo erst Holzapfel traf, dann Rotter auf 3:1 für die Gäste stellte, ehe Broda das 2:3 aus Sicht der Linzer machte. So ging es ins letzte Drittel. Vause scorte zum 2:4, D´Aversa brachte Linz heran, Kristler traf für Wien. Dann Spannung pur vor allem in den letzten Minuten mit den Treffern von Lebler zum 5:5 und dem 5:6 (56.) durch Fischer und 4,9 Sekunden vor Ende durch das 6:6 (60.) von DaSilva.