Tresordiebe kamen zum zweiten Mal

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden drangen bislang unbekannte Täter in ein Hotel im nördlichen Flachgau ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Bürofenster Zugang in das Gebäude und rissen einen Tresor aus der Verankerung. Sie schafften den Tresor über eine Türe, welche aufgebrochen wurde, zum Abtransport nach draußen.