Taxi-Prügler flüchtete auf Feuerwehrball

Weil er dem Fahrer ständig ins Lenkrad gegriffen haben soll geriet ein offensichtlich schwer betrunkener Fahrgast (26) mit einem Taxilenker in Flachau-Reitdorf zunächst in Streit, der dann in einer Prügelei gipfelte. Danach flüchtete der Täter in das nahe Feuerwehrhaus, wo ein Ball stattfand. Dort konnte ihn die Polizei zwischen den Gästen aufgreifen.