Baby-News bei FPÖ!

"Ja, es stimmt, wir erwarten in Kürze Nachwuchs", bestätigen jetzt Hermann Stöllner und seine Lebensgefährtin Michaela Priewasser freudestrahlend gegenüber der "Krone" . Voraussichtlicher Geburtstermin ist demnach in der letzten Märzwoche. "Es wird also wahrscheinlich ein Osterhaserl", verrät der künftige Papa stolz.