Echte Helden wurden gesucht und auch gefunden

- Die BAfEP Bischofshofen produzierte taktile, mit Braileeschrift beschriftete Bücher für sehbeeinträchtigte Kinder. „Sie fanden heraus, dass es am Markt nur drei solcher Bücher gibt. Sie haben sechs Stück gemacht, die in der Stadtbücherei ausgeliehen werden können“, ist sich Tomasini sicher, dass die Kids in Zukunft anders denken.