Barcelona enttäuscht bei Dembele-Comeback!

Dabei schossen Lionel Messi und seine Kollegen beim 0:0 nicht einmal ein Tor - das hat es in der Meisterschaft seit April 2017 (0:2 gegen Malaga) und 30 Spielen nicht mehr gegeben. Das letzte Liga-Heimspiel ohne Tor von Barcelona liegt gar über ein Jahr zurück. Am 19. November 2016 holte Malaga im Camp Nou ein 0:0. Moussa Dembele kehrte nach einem Monat Verletzungspause in die Barcelona-Kampfmannschaft zurück. Er wurde in der 63. Minute eingewechselt.