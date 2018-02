„Für Ärzte ist das unerklärlich“

Start war nicht geplant

Angereist für ein Trainingslager, entschied sie sich vor Ort für einen Start. „Für meine Ärzte unerklärlich“, sagt die 37-Jährige, die scheinbar in sich mehr Vertrauen hat als in Mediziner: „Ich kenne meinen Körper am besten.“ Dieser wehrt sich noch gegen Maximalbelastungen. „Ich habe noch nicht die Sicherheit um voll durchzuziehen.“ Aber in fünf Wochen steht der Grand Slam im russischen Ekaterinburg an, im April die EM in Tel Aviv.