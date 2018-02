So erlebte Ehemann tödlichen Skiunfall seiner Frau

Gebrochene Rippen und Leberriss

Susanne B. wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Zell am See geflogen, traf dort um 16.55 Uhr ein. Um 17.25 Uhr war sie tot. Sie hatte gebrochene Rippen und einen Leberriss, dürfte innerlich verblutet sein. Am Sonntag wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt.