Der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu

Geht ja! War die Sonne am Samstag noch ein Faschingsmuffel, bewies sie am Sonntag, dass sie gerne den passenden Rahmen für das bunte und vielfältige Treiben im Steirerland bietet. Die "Krone"-Fotografen Christian Jauschowetz, Sepp Pail und Josef Fürbass waren wieder unterwegs und haben von den Umzügen in Laßnitzhöhe, St. Peter am Ottersbach sowie St. Martin im Sulmtal viele Bilder mitgebracht. Klicken Sie sich durch!