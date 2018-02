Zugang zu Grazer Kindergärten nur mehr per Chip

Ziel der Maßnahmen – 6500 Zugangs-Chips wurden an Berechtigte verteilt – ist mehr Sicherheit in den Betreuungseinrichtungen. VP-Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner nennt keinen konkreten Anlass, meint aber, dass sich die Zeiten prinzipiell geändert hätten: „Wir wollen wissen, wer in die Einrichtungen kommt, in denen unsere Kinder sind. Es gibt außerdem immer wieder Obsorgestreitigkeiten, die mitunter bis in die Kinderbetreuungseinrichtungen hineingetragen werden. Wir wollen, dass unsere Kinder nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch sicher betreut werden.“