Sieg gegen Deutschland! Österreich ist Weltmeister

Edelmetall war aus österreichischer Sicht das klare Ziel bei der 5. Hallen-WM in Berlin gewesen. Dass Michael Körper und Co. am späten Nachmittag in der vollbesetzen Max-Schmeling-Halle Gold entgegennehmen durften, kam dann aber doch etwas überraschend. Zumal man sich im Finale just gegen den favorisierten Gastgeber durchsetze. Der war durch Martin Häner (6.) und Martin Zwicker (8.) zwar plangemäß mit 2:0 in Führung gegangen und durch Christopher Rühr (26.) auch 3:1 vorangelegen, doch das reichte nicht.