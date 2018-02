David Gleirscher: Das ist unser Sensationssieger!

Nun der ganz große Triumph bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Es war die erste Medaille für das österreichische Team am zweiten Tag der Wettkämpfe. Dass diese von Gleirscher errungen wurde, überraschte ihn wohl am meisten: „Damit hätte ich nie gerechnet!“ Am Ende wurde es Gold – und eine ganze Nation freut sich mit dem sympathischen Tiroler, der in Südkorea vom „Nobody“ zu Österreichs Sensationssieger aufstieg.