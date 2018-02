Schüler schwer verletzt

Der Däne verbringt mit seiner KLasse gerade eine Skiwoche in Salzburg. Wegen des strahlenden Sonnenscheins ging es am Sonntag schon früh morgens auf die Piste. Bei einer Abfahrt kam der Schülergruppe ein deutscher Lenker (43) mit einem Motorschlitten samt Anhängern entgegen. Er wollte das Gepäck von Urlaubsgästen in deren Unterkunft bringen. Der Fahrer hatte die Sirene und die Beleuchtung eingeschalten.