Graz Giants machen in der Abwehr dicht!

„Uns ist wichtig gewesen, dass die beiden Neuen auch menschlich zu uns passen. Und ich habe bei beiden ein super Gefühl, bei den Gesprächen hat sofort alles gepasst“, ist Manager Christoph Schreiner mit den Zugängen zufrieden. Mit Godbolt, Moreno und Spielmacher Brandon Gorsuch (US) haben die Giants alle drei Import-Plätze besetzt. Gemäß dem AFL-Regelwerk dürfen auch alle drei immer am Spielbericht stehen, zeitgleich am Feld sind zwei Legionäre erlaubt. "Es wird nicht immer der gleiche Legionär mit Brandon im Angriff am Feld stehen sondern sich abwechseln. Dadurch sind wir auch schwerer auszurechnen für unsere Gegner", sagt Schreiner. Und vielleicht klappt´s ja mit dem ersten AFL-Titel seit 2008.