Bitter! Eberhard verpasst Medaille um 0,7 Sekunden

Eder vergab seine Chancen bereits früh mit zwei verfehlten Scheiben im Liegendanschlag, stehend traf er dann alle Scheiben. "Am Schluss ist mir leider ein bisschen die Kraft ausgegangen. Ich war gescheit mit dem Rücken zur Wand. Bei mir war es so, dass ich gar keinen Wind gehabt habe. Es ist halbwegs gegangen, und war vertretbar", meinte der Massenstart-WM-Bronzemedaillengewinner, der sich in der Verfolgung einen Spitzenplatz zutraut. "Ich habe schon größere Rückstande gehabt und bin dann noch in die Top fünf gelaufen."