Unfalllenker (43) stand unter Medikamenteneinfluss

Wie die Exekutive am Sonntag bekannt gab, ist die Ursache des Unfalls nun geklärt. So war der 43-Jährige auf nasser Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs - und das vermutlich auch noch zu schnell. Zudem ist der Mann auch gar nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins - und war obendrein durch die Einnahme eines Suchtmittel-Ersatzmedikaments offensichtlich beeinträchtigt.