Steirisches Einfamilienhaus wurde Raub der Flammen

Gleich zwei Brände haben in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren in der Steiermark beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, brannte in Sankt Marein bei Graz ein Einfamilienhaus fast zur Gänze nieder. In St. Stefan im Rosental hatte ein Feuerwehrmann einen Brand in einem Hackschnitzellager bemerkt und alarmierte die Einsatzkräfte.